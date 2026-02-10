JR西日本はきょう（10日）の運転状況を発表しました。因美線は雪や強風の影響で一部区間で運転を取りやめていいましたが、午後から運転を再開します。 【因美線】 因美線は【智頭駅～美作加茂駅間】で始発から運転を取りやめていましたが、以下の列車から運転を再開予定です。（上り）津山（午後3時14分）発智頭（午後4時23分）着（下り）智頭（午後4時30分）発津山（午後5時42分）着