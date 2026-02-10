日本スケート連盟の公式Instagramが2月9日（月）までに更新。ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックに出場しているフィギュアスケートの坂本花織選手のオフショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】歓喜の瞬間！銀メダルを獲得したTEAM JAPAN■ユニークなサングラスも似合う！今回投稿されたのは、オリンピック・シンボルのサングラスをかけた坂本選手がポーズを決めている写真。サングラス越しに見