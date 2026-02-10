福岡県警門司署は10日、北九州市門司区東新町1丁目付近の路上で9日午後1時15分ごろ、徒歩通行中の女性が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は40歳くらいで身長170程度の中肉。赤色帽子、紺色上衣、ベージュ色ベスト、黒色ズボン、紺色スニーカー、黒色サングラス着用。