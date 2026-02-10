札証物産（株）（北海道札幌市）は再度の資金ショートを起こし２月１０日、行き詰まりを表面化した。負債総額は６４億６２０６万円（２０２５年８月期決算時点）。建売住宅のハウスメーカーとして自社ブランド「ｉｍｐｒｏ（イプロ）」などを展開。札幌市内ではトップクラスの実績を誇り、建売販売のほか注文住宅やリフォーム工事、アパートや駐車場の賃貸も併営し、２０２１年８月期には売上高５４億８００５万円を計上。以