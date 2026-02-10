衆院選の当選証書付与式には本人や代理人６人が出席し、県選挙管理委員会の大辻委員長から証書が手渡されました。 今回の衆院選では、小選挙区制が導入されて初めて、県内すべての小選挙区で自民党が議席を獲得しています。 広島３区で当選した石橋林太郎衆院議員「私たち自民党に大きなたくさんの議席をお預かりした。スピード感が大事いだと思うのでそれを念頭に置いて、まずは新年度予算の成立、大きな政策の変更・改革