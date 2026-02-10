静岡県下田地区消防組合は2月10日、2025年11月に酒気帯び運転で検挙された30代の男性消防司令補を、停職6か月の懲戒処分にしたと発表しました。 消防司令補は11月22日未明、静岡県下田市内の飲食店でビールや焼酎を飲んだ後、自家用車を運転、警察による呼気検査を受け、基準値を超えるアルコールが検出されました。 2026年2月4日付で下田簡易裁判所から罰金30万円の略式命令が出たことを受けて、消防組合が懲戒処分