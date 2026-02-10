ジャパンゴルフツアー選手会は5日、臨時総会と臨時理事会を開催し、2026年の理事役職が決定したことを発表した。【写真】阿久津未来也の初優勝を支えた新兵器選手会会長は阿久津未来也が新たに選出。これまで2期連続4年間で会長を務めていた谷原秀人は副会長となり、阿久津新会長を支えていく。任期は1年。阿久津はリリースを通じて、「歴史あるジャパンゴルフツアー選手会の会長という大役を仰せつかり、身の引き締まる思いです。