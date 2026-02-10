ASRockは2月9日、同社が販売するAMD AM5ソケット対応マザーボードの多くに向けてAGESA 1.3.0.0aを含むベータBIOS「4.07.AS01」を公開した。昨今海外フォーラムを中心にRyzen CPUの動作不良が報告されるなかで、対処に動いた形だ。ASRock、AMD AM5マザーボード向けにBIOSアップデート展開。CPU起動トラブルを改善かAMDと緊密な連携をとり、提供を受けたAGESA 1.3.0.0aを導入するBIOSアップデート。経緯には海外フォーラムにおいて、