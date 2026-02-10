DeNAの東克樹投手DeNAは10日、今季の開幕投手を東克樹投手（30）が務めると発表した。開幕戦は3月27日に横浜スタジアムで行われるヤクルト戦で、相川亮二監督の初陣となる。3年連続4度目の大役となる東は「1勝目をプレゼントできるように。勢いに乗れば強いチームなので、しっかりと責任を果たしたい」と決意を新たにした。昨季まで3年連続で2桁白星をマークし、最多勝を2度獲得した9年目の左投手。相川監督は「うちのエースで