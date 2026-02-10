ミラノ・コルティナオリンピックで、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は９日、フリースタイルスキー女子の近藤心音（オリエンタルバイオ）が左膝前十字靱帯（じんたい）損傷などのけがで帰国すると発表した。５日の公式練習中に転倒して負傷。７日のスロープスタイル予選を棄権し、１４日に行われるビッグエアの予選にも出場しない。近藤は２０２２年の北京五輪も直前の練習でけがをして出場できなかった。（ミラノ畔川吉永