ジョイフルは、「ジョイフル公式アプリ」の会員限定で該当のキッズメニューを半額で利用できる「キッズ半額キャンペーン」を期間限定で実施する。ジョイフル・キッズ半額キャンペーン物価高で家計の負担が大きくなる中、ジョイフルは子育て世帯を全力で応援。期間中は、人気のキッズメニュー5品が半額となる、何度でも使えるアプリ限定クーポンを配信する。キャンペーン詳細は以下の通り。開催期間は、2月10日15時~2月20日15時。ジ