PayPayとPayPayカードは3月3日から、店舗やオンラインストアなどで「PayPay」「PayPayカード(PayPayカード ゴールドを含む)」を利用すると、お得に食事や買い物ができるキャンペーン「超PayPay」を実施する。超PayPay○最大全額戻ってくる「PayPayスクラッチくじ」3月3日〜3月30日まで、「PayPayスクラッチくじ」キャンペーンを実施する。PayPayスクラッチくじ本人確認(eKYC)済みのユーザーを対象とし、対象の店舗(クレジットカー