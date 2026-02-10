ニトリグループのアパレルブランドN+を展開するNプラスは、着用することで疲労回復をサポートするリカバリーウェアを1月下旬よりニトリネットおよびN+店舗で販売開始した。N+では、ニトリのリカバリーウェアNミラクシリーズと同素材を使用しながら、デザイン性を高めた商品を各2990円で展開する。N+「リカバリーウェア」2,990円○遠赤外線機能と快適なデザインを両立本商品は一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣として届出済