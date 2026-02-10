【モデルプレス＝2026/02/10】なにわ男子の長尾謙杜が10日、ダーマコスメのリーディングブランド「ラ ロッシュ ポゼ」のトーンアップUV アンバサダーに就任し、都内で行われた発表会に出席。メンバーの美意識の高さについて語った。【写真】なにわ長尾「付き合ってる？」クリスマス一緒に過ごした相手◆長尾謙杜、メンバーの美意識の高さ告白「ラ ロッシュ ポゼ」トーンアップUVのアンバサダーに就任した長尾は、グループ内の美容