2023年の高松国際ピアノコンクール 若手ピアニストの登竜門、高松国際ピアノコンクールが10日、開幕しました。 9日は記者会見が開かれ、高松市の大西秀人市長や審査員らが出席しました。 高松国際ピアノコンクールは、世界に通用する若手ピアニストの発掘を目的に2006年に始まり、4年に1度開かれています。 6回目の今回は36の国と地域から過去最多の360人が参加しました。2025年9月の予備審