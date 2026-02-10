アジア株中国上海総合はマイナスに転じる 東京時間13:51現在 香港ハンセン指数 27173.55（+146.39+0.54%） 中国上海総合指数 4122.34（-0.75-0.02%） 台湾加権指数 32945.51（+540.89+1.67%） 韓国総合株価指数 5320.06（+22.02+0.42%） 豪ＡＳＸ２００指数 8887.70（+17.60+0.20%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84364.19（+298.44+0.36%） シンガポールST指数 4956.28（-4