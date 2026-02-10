ドル円は上値の重い展開続き、安値圏推移＝東京為替 午前中に上値を試した後売りが出たドル円。昼過ぎに１５５．１５の直近安値を付けた後の戻りが１５５．４０を付けず、上値の重さが継続。その後昼過ぎの安値に並ぶ１５５．１５を付けた。 USDJPY155.17