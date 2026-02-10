ホンダ製パワーユニットを搭載する「AMR26」 (C)Honda フジテレビジョンは、2月11日～13日に行なわれる「2026 FORMULA 1 プレシーズンテスト」を、CS放送の「フジテレビNEXT」、配信サービス「フジテレビNEXTsmart」「FOD」で生中継/配信する。フジテレビNEXTでの放送時間は全日とも23時50分～26時10分。 F1の2026年シーズン開幕に先駆けた公式テストで、バーレーン・イ