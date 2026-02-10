元「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」の岩橋玄樹が１０日、東京・増上寺で１１日発売のメジャー１ｓｔシングル「ＤａｎｇｅｒｏｕｓＫｅｙ」のヒット祈願を行った。グループ脱退から約５年、地道な活動が実を結び、２度目メジャーデビューをつかみとった。全身緑のスーツを着用し登場した岩橋は、厳かな雰囲気の中で新たな門出の成功を祈祷（きとう）した。晴れやかな表情を浮かべ「すごくパワーがついたというか、いい雰囲気で明