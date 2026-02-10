プロボクシングの志成ジムは１０日、東京・目黒区の同ジムで記者会見を開き、「ＬＩＦＥＴＩＭＥＢＯＸＩＮＧＦＩＧＨＴＳ３１」の概要を発表。３月９日、東京・後楽園ホールでの興行のメインイベントで、所属する日本同級２位・嶋田淳也（２７）が同級１位・岡本恭佑（２１）＝ＨＫスポーツ＝と、空位となっている日本フェザー級（５７・１キロ以下）王座決定戦を行うことになった。この日、同ジムで記者会見に臨んだ嶋