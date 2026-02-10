第80回毎日映画コンクール（毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社主催）の贈呈式が10日、東京都目黒区のめぐろパーシモンホールで行われた。映画「国宝」で主演俳優賞に輝いた俳優の吉沢亮（32）が登壇し、喜びを語った。任侠の一門に生まれながら、歌舞伎の名家に引き取られ、芸の道に人生をささげる主人公・喜久雄の50年を描いた物語。吉沢は撮影に入る1年半前から歌舞伎を稽古して撮影に臨んだ。歌舞伎舞踊シーンの美しさや