歌手の斉藤和義さん、俳優の河合優実さん、お笑いコンビのシソンヌ（じろうさん・長谷川忍さん）の３組が、「サントリー生ビール」新CM発表会に登壇しました。 【写真を見る】【 斉藤和義 】コント師・シソンヌじろうと共感「締め切りがないと…」新CMで名曲『上を向いて歩こう』をカバー「自分風に…」コンセプト明かすリニューアルした本製品の新CMで、坂本九さんの名曲『上を向いて歩こう』をカバーした斉藤さん。