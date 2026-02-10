阪神の岡留英貴投手（２６）、伊原陵人投手（２５）、今朝丸裕喜投手（１９）、木下里都投手（２５）、工藤泰成投手（２４）、嶋村麟士朗捕手（２２）、早川太貴投手（２６）の７選手が１０日、球団ＯＢの鳥谷敬氏（４４）とともに、沖縄県立南部医療センター・こども医療センターを訪れた。小児病棟の子供たちに球団グッズのＴシャツやポーチなどを手渡しでプレゼントして回った。お返しの手作りメダルをもらった選手たちから