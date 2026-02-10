なにわ男子の長尾謙杜さんが、「ラ ロッシュ ポゼトーンアップUVアンバサダー就任発表会」に登場しました。 【写真を見る】【 なにわ男子・長尾謙杜 】なにわ男子は「美意識が高い」趣味の釣りでも紫外線対策を意識「まだまだ若くいたい」ラ ロッシュ ポゼのトーンアップUVシリーズは、SPF50+・PA++++の最高レベルの紫外線防御力に加えて、自然に明るく透明感あふれる肌に魅せるトーンアップ効果や、保湿スキンケア