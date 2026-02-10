これまでにもSNS上で話題になってきた、高市早苗首相の選挙戦中の上着事情。2026年2月8日に投開票された衆議院選挙では自民党が圧勝し、高市首相の人気ぶりがうかがえます。選挙戦は終了しましたが、高市首相の身に着けたアイテムはすぐに特定されるほど、引き続き盛り上がりを見せています。2026年2月9日現在、選挙戦後半によく着用していた"ベンチコート"のブランドを特定したという投稿が話題です。まさかの低価格... 着用して