セントラル硝子は後場一段高。２００７年５月以来、およそ１８年９カ月ぶりの高値圏で推移している。１０日午後１時、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直した。今期の経常利益予想を従来の７８億円から９３億円（前期比２３．６％減）、最終利益予想を５５億円から６３億円（同１０．９％増）に引き上げており、株価の支援材料となった。 今期の売上高予想は従来