「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１０日午後１時現在で五洋建設が「買い予想数上昇」５位となっている。 五洋建は２営業日連続でマドを開けて買われる物色人気となっている。きょうは１０％を超える上昇で２１００円台半ばまで一気に水準を切り上げた。海洋土木に強みを持つ建設大手で国内だけでなく海外案件でも実績が高い。９日取引終了後、２６年３月期業績予想の修正を発表しており、営業利