マツダが後場に急騰、昨年来高値を更新した。同社は１０日午後１時３０分、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は３兆５０１４億９９００万円（前年同期比５．１％減）、営業損益は２３１億２０００万円の赤字（前年同期は１４８２億５４００万円の黒字）、最終利益は１４７億１０００万円の赤字（同９０５億７９００万円の黒字）となった。９カ月間の累計では営業赤字となったものの、１０