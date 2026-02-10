ファミリーマートは2月10日より、「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」を、全国の店舗にて開催します。■肉球の形をしたスイーツや人気商品とのコラボ品も同キャンペーンでは、2月22日の“ねこの日”にあわせて、ねこをモチーフにした17種類のオリジナル商品が登場。「mofusand」や「Coony」の監修商品のほか、ヤマト運輸とのコラボ商品も用意しています。「mofusand」監修商品は、肉球をイメージしたいちごムースをトッピングした「肉