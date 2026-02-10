江崎グリコは1月28日より、新ブランドとして「亜麻仁サイクル フェムサポートパン＜プレーン＞」および「亜麻仁サイクル フェムサポートパン＜ドライフルーツ入り＞」を、グリコダイレクトショップおよび一部オフィスグリコにて期間限定で発売しました。■亜麻仁の食習慣で女性の穏やかで自分らしい毎日をサポート両商品は、自然素材である亜麻仁を配合したパン。たんぱく質や食物繊維、亜麻仁リグナンといった栄養が摂取できるほ