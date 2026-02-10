美容クリエイター・ふくれなさんがプロデュースするコスメブランド「CipiCipi（シピシピ）」は2月4日、ブランド初の医薬部外品「シピシピリップセラムR」と、人気アイテム「シピシピグリッターイルミネーションライナーS」新色「シェルピンク」を全国発売しました。■リップ前の仕込みにも使えるリップ美容液が新登場！リボンティントが話題となった「CipiCipi」からブランド初の医薬部外品「シピシピリップセラムR」