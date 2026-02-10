MTGは2月6日、美容ブランド「ReFa（リファ）」より、コラーゲンペプチドを1袋で5000mg摂取可能な「ReFa HARI KEEP COLLAGEN JELLY（リファハリキープコラーゲンゼリー）」を発売します。■ハリのある未来に導く新コラーゲン習慣2025年9月の発売以来、多くのユーザーから好評を得ている「ReFa HARI KEEP COLLAGEN（リファハリキープコラーゲン）」は年齢とともにコラーゲン産生量が減っていくことに着目し、独自に選定したコラーゲ