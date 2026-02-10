柏木由紀さんがプロデュースするコスメブランド「upink（ユーピンク）」は2月10日、じゅわっと色づき、ぴたっと密着するうるみ透明感チーク「ドリーミーグロウチーク」の限定色「101 チューリップデュー」を全国発売します。■アイメイクやリップを引き立てる！どんな雰囲気にも仕上げられる万能ピンクカラーブランドローンチ時から愛され続ける、じゅわっとにじむような色づきと透明感のある仕上がりが人気の「ドリーミーグロウ