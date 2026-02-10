ついにその時を迎えるのか。マンチェスター・ユナイテッドの熱烈なサポーター、フランク・イレットさんは2024年10月、愛するチームの不振に痺れを切らし、「５連勝するまで髪を切らない」と宣言した。それから約500日。ユナイテッドはこの期間に１度も５連勝を達成できておらず、イレットさんの特徴的なアフロヘアは、とんでもなく巨大化している。終わりなきチャレンジなのか。そんな不安がよぎるなか、千載一遇のチャンス