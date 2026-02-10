レディー・ガガが自身のInstagramで、『ポケットモンスター』の推しキャラが“プリン”であることを明かしている。 【写真＆動画】レディー・ガガと推しポケモンのプリンのお揃いサングラスショット／ポケモン30周年記念特別映像 ■ガガがプリンを好きな理由は「12オクターブの声域を持っている」「ユーモアがあって、声で自分を守る存在」 ガガは「My favorite, of course: Jigglypuff!」（※“