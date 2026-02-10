【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER EIGHT丸山隆平が、2月11日18時25分からテレ東で放送される『昭和vs令和！世代を超えて愛される最強ヒット曲100連発』に出演。激レアのソロ歌唱を披露する。 ■龍玄としと「どんなときも。」のデュエットも この番組は、昭和・平成・令和と世代を超えて愛される最強ヒットソングが、豪華歌手によるカバーや懐かしいお宝映像とともに届けられる番組の第7弾。 番組では、令和