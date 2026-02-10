【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岩手県の盛岡タカヤアリーナからスタートしたMISIAの最新ツアー『STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON』の3本目となるライブが東京・有明アリーナで行われた。 ■『STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON』有明アリーナ公演ライブレポート 2月7日・8日は、強烈な寒波に襲われ、両公演とも雪の影響を受けて開催