アルフレッサホールディングス [東証Ｐ] が2月10日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比4.6％減の316億円に減ったが、通期計画の397億円に対する進捗率は79.7％に達し、5年平均の73.3％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比10.0％増の80.5億円に伸びる計算にな