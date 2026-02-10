10日14時現在の日経平均株価は前日比1330.90円（2.36％）高の5万7694.84円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1313、値下がりは240、変わらずは38と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を362.60円押し上げている。次いでファストリ が113.91円、アドテスト が112.31円、東エレク が87.24円、コナミＧ が38.94円と続く。 マイナス寄与度は15.94円の押し下げ