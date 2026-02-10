立川ブラインド工業 [東証Ｐ] が2月10日後場(14:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比5.8％増の46.2億円になり、26年12月期も前期比1.5％増の47億円に伸びる見通しとなった。6期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比50円増の120円に大幅増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.0％減の13.4億円に減り、売上営業利益率は前年