住友重機械工業 [東証Ｐ] が2月10日後場(14:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比3.8％減の473億円になったが、26年12月期は前期比16.3％増の550億円に拡大する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比20円増の145円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比13.5％増の157億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の4.7％→5.3％に改善した。