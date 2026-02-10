ノリタケ [東証Ｐ] が2月10日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比1.7％減の109億円となり、通期計画の145億円に対する進捗率は75.3％に達し、5年平均の69.6％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比22.6％増の35.8億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である10