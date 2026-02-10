アシードホールディングス [東証Ｓ] が2月10日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比17.3％増の11億円に伸び、通期計画の13億円に対する進捗率は84.8％に達したものの、5年平均の93.3％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比28.8％増の1.9億円に伸びる計算に