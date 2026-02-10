大阪府堺市に本拠地を持つ大同生命SV.LEAGUE MEN所属のバレーボールチーム「日本製鉄堺ブレイザーズ」は、2026年2月14日(土)・15日(日)に開催されるホームゲーム「第14節ヴォレアス北海道戦」でバレンタイン企画を実施。【写真】デコうちわで選手を応援してご褒美を狙おう本イベントでは「バレーボールの熱気とバレンタインのときめき」をテーマに、観戦体験を華やかに彩るコンテンツを用意。サポーターはもちろん、家族や友人同士