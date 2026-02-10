2026年2月9日、台湾メディアのETtoday新聞雲は、3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、米スポーツメディア「ジ・アスレチック（The Athletic）」が発表した主要国の戦力分析について報じた。記事はまず、「歴代最強」との呼び声高い米国代表に焦点を当てた。打線については、ヤンキースのアーロン・ジャッジを核とし、キャル・ローリーやブライス・ハーパー、カイル・シュワバーといった長距離砲に加え