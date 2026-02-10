東京メトロによりますと、有楽町線は10日午後0時50分ごろ、東池袋駅で発生した信号トラブルのため、市ヶ谷駅と和光市駅の間で運転を見合わせ、市ヶ谷駅と新木場駅の間で折り返し運転を行っています。運転再開は午後3時ごろの見通しだということです。なお一部区間で並行する副都心線の電車は運転を再開しています。