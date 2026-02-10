阪神・伊原陵人投手（25）はキャンプ休日の10日、岡留英貴投手（26）、今朝丸裕喜投手（19）、木下里都投手（25）、工藤泰成捕手（24）、嶋村麟士朗投手（22）、早川太貴投手（26）とともに「沖縄県立南部医療センター・こども医療センター」を訪れた。OBの鳥谷敬氏が現役時代から続け今年で18回目となる、沖縄施設訪問に参加。小児病棟の患者にTシャツやポーチなどの球団グッズを大量にプレゼントした。子供たちからは折り紙