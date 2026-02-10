なにわ男子の長尾謙杜（23）が10日、都内でスキンケアブランド「ラロッシュポゼ」のアンバサダー就任発表会に出席した。映画では特殊メークをすることもあり、肌荒れ対策として同社の製品を使用してきた。「普段使っている製品のアンバサダーになれたことがうれしい。凄くなじみやすく、自然なツヤ感が出るんです。毎日塗りたくなるような製品」と絶賛した。プライベートでは大の釣り好き。釣りでは直射日光、水面の反射