ミラノ・コルティナオリンピックは９日、各地で競技が行われた。アイスホッケー女子１次リーグＢ組で日本はイタリアに２―３で敗れ、１勝２敗となった。第２ピリオドにＦＷ浮田留衣（ダイシン）、第３ピリオドにＦＷ志賀紅音（ルレオ）のゴールで追い上げたが、競り負けた。１０日の１次リーグ最終戦で、ここまで３戦全勝のスウェーデンと対戦する。イタリアは準々決勝進出を決めた。次戦は強豪スウェーデン日本は世界ランキ