「広島春季キャンプ」（１０日、日南）広島の森下暢仁投手と床田寛樹投手が紅白戦で先発し、ともに１回無失点の好投を披露した。まずマウンドに上がったのは床田。先頭の秋山から変化球で空振り三振を奪うと、続く勝田は中飛。小園に四球を与えるも、佐々木を左飛に抑え、ゆっくりとマウンドを降りた。白組の先発・森下も好投。先頭の中村奨を三ゴロ、菊池を二ゴロ、佐藤啓を一ゴロに打ち取り、１０球で三者凡退。開幕投手